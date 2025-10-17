JinkoSolar Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von JinkoSolar
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 23,11 USD.
Werte in diesem Artikel
Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:04 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 23,11 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 23,00 USD. Bei 23,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.863 JinkoSolar-Aktien.
Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 28,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte JinkoSolar die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu JinkoSolar
Analysen zu JinkoSolar
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen