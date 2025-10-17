JinkoSolar Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von JinkoSolar

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 23,11 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:04 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 23,11 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 23,00 USD. Bei 23,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.863 JinkoSolar-Aktien.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 28,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte JinkoSolar die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

