JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 23,34 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 23,34 USD. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,22 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,45 USD. Bisher wurden heute 10.057 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

