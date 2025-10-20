JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagnachmittag stärker
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Um 15:45 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 23,67 USD nach oben. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 23,67 USD zu. Bei 23,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 6.431 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. 25,86 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,30 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der JinkoSolar-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.
