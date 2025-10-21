DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.972 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Kursentwicklung

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit roter Tendenz

21.10.25 20:23 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 22,72 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 22,72 USD. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,22 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 12.957 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 29,79 USD markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,93 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. JinkoSolar dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

mehr Analysen