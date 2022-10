JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel JinkoSolar 46,18 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 45,84 EUR. Bei 45,84 EUR markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 46,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 2.397 Stück.

Am 08.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 43,25 Prozent Luft nach unten.

JinkoSolar ließ sich am 26.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,73 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 18.841,14 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.902,68 CNY umgesetzt worden waren.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2022 wird am 29.11.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2022 28,27 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

