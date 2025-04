JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag tiefrot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,7 Prozent auf 16,65 USD.

Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 5,7 Prozent auf 16,65 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,65 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 26.620 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Gewinne von 124,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Mit einem Kursverlust von 19,40 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 26.03.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,28 USD gegenüber 0,08 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,75 Prozent zurück. Hier wurden 2,87 Mrd. USD gegenüber 4,54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -14,753 CNY je JinkoSolar-Aktie.

