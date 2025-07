JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 22,96 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 22,96 USD. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,96 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,09 USD. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 4.233 Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Mit Abgaben von 41,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.08.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -50,800 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will