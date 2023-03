Credit Suisse-Aktie: Durch Credit-Suisse-Übernahme wohl zehntausende Stellen in Gefahr

Es sei zwar noch zu früh sei, um zu beziffern, wie viele Stellen gestrichen würden, hieß es in einem Bericht der "Financial Times" vom Dienstag. Aber es könnte sich um bis zu ein Drittel der 120.000 Stellen der fusionierten Großbank handeln. Das Schweizer Geschäft und die Investmentbank der Credit Suisse , die zusammen mehr als 30.000 Personen beschäftigen, dürften die Hauptlast des Abbaus tragen. In der Schweiz gebe es viele Überschneidungen zwischen den beiden Instituten.

Zürich (Reuters)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, simon zenger / Shutterstock.com