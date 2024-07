JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: SAP SE-Aktie mit Overweight

Aktie im Blick

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der SAP SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Personalentscheidungen in der Führung könnten den Weg für die Effizienzsteigerungen ebnen, schrieb Analyst Toby Ogg am Dienstag. Der Vertrieb sei eines der Felder mit dem größten Spielraum.

Aktieninformation im Fokus: Die SAP SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Aktie legte um 13:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 193,16 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 13,90 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 269.468 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die SAP SE-Aktie um 40,2 Prozent. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 21.10.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 11:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.