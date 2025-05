Jüngste Zukäufe stützen

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im ersten Quartal vor allem von seinen jüngsten Zukäufen profitiert.

Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 1,27 Milliarden Euro, wie der MDAX-Konzern Bilfinger am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft erhöhten sich die Erlöse um zwei Prozent. Das war leicht besser als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte mit 57 Millionen Euro fast um ein Drittel zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 32 Millionen Euro nach 25 Millionen ein Jahr zuvor. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer.

Im ersten Quartal hätten politische Faktoren spürbaren Einfluss auf das Investitionsverhalten der Kunden gehabt, hieß es. In Deutschland sei hierfür die laufende Regierungsbildung und Unsicherheiten hinsichtlich der staatlichen Investitionsprogramme ursächlich gewesen, in den USA habe die Wirtschafts- und Zollpolitik zu einer abwartenden Haltung bei Investitionen geführt. Positiv habe sich die Nachfrage in den Branchen Energie, Pharma- und Biopharma sowie Öl und Gas entwickelt. In der Chemie und Petrochemie bliebe die Lage herausfordernd.

Bilfinger bekommt von S&P Investment-Grade-Rating BBB-

Bilfinger hat bei S&P ein Investment-Grade-Rating. Die Ratingagentur hob die Bonitätsbewertung des Industriedienstleisters am Tag seiner Hauptversammlung um eine Stufe von BB+ auf BBB- an und versah sie mit einem stabilen Ausblick. S&P begründete den Schritt in einer Mitteilung mit einer verbesserten operativen Performance im vergangenen Jahr sowie der konservativen Bilanz. S&P geht davon aus, dass Bilfinger auch 2025 und 2026 die für 2024 ermittelte bereinigte Marge von 7,5 Prozent halten wird und das Verhältnis von operativem Cashflow (FFO) zu Verschuldung im gleichen Zeitraum bei mehr als 100 Prozent - nach 142 Prozent im Jahr 2024.

Die Bilfinger-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,07 Prozent im Plus bei 74,40 Euro. /mne/zb

MANNHEIM (dpa-AFX) / DOW JONES