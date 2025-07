Jungheinrich Aktie News: Jungheinrich am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Jungheinrich

Die Aktie von Jungheinrich gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Jungheinrich-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 33,08 EUR nach.

Der Jungheinrich-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 33,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Jungheinrich-Aktie ging bis auf 32,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.700 Jungheinrich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,50 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2025 auf bis zu 23,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Jungheinrich-Aktie liegt somit 42,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,800 EUR. Im Vorjahr erhielten Jungheinrich-Aktionäre 0,800 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Jungheinrich-Aktie bei 43,75 EUR.

Am 03.03.2016 äußerte sich Jungheinrich zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 789,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 789,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Jungheinrich möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Jungheinrich-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,03 EUR je Aktie.

