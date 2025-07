Jungheinrich Aktie News: Jungheinrich gewinnt am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Jungheinrich. Zuletzt stieg die Jungheinrich-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,98 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Jungheinrich-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 33,98 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Jungheinrich-Aktie bei 34,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,86 EUR. Bisher wurden heute 391.702 Jungheinrich-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 42,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2025 Kursverluste bis auf 23,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Jungheinrich-Aktie mit einem Verlust von 31,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 EUR an Jungheinrich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,797 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Jungheinrich am 03.03.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jungheinrich in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 789,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 789,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Jungheinrich rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,14 EUR je Jungheinrich-Aktie belaufen.

