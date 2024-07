K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 12,65 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 12,65 EUR. Bei 12,77 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 190.938 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,48 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,220 EUR je K+S-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,96 EUR an.

Am 14.03.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,19 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,355 EUR je Aktie.

