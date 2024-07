K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Vormittag fester

K+S im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,66 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,66 EUR. Bei 12,72 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.957 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,48 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 31,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 4,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,96 EUR.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,355 EUR je Aktie aus.

