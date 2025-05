K+S Aktie News: K+S am Mittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,75 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,75 EUR zu. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,79 EUR. Bei 15,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.849 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,79 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 36,69 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,41 EUR.

Am 13.03.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,238 EUR je K+S-Aktie.

