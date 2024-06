K+S Aktie News: K+S gibt am Freitagvormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,11 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 13,11 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 13,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.669 K+S-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. 40,98 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 7,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,221 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 15,13 EUR.

Am 14.03.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,357 EUR je K+S-Aktie.

