K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 11,95 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,6 Prozent auf 11,95 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.968.666 K+S-Aktien.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,67 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 4,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 13.05.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,38 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 988,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,354 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagmittag steigen

Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Freitagshandels zu

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Plus