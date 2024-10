K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 10,86 EUR.

Um 11:46 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 10,86 EUR ab. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,82 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 210.993 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2023 markierte das Papier bei 17,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,113 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 11,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 873,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,257 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

