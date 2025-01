K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Mittag zu

So entwickelt sich K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von K+S. Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 10,91 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 10,91 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 10,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.273 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,15 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,86 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,97 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,41 EUR für die K+S-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 18.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 866,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,218 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

