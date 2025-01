K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 10,75 EUR abwärts.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 10,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 10,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.125 K+S-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 10.09.2024. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 7,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,41 EUR.

Am 18.11.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 866,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,218 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

