K+S Aktie News: K+S zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 11,43 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 15:52 Uhr 3,9 Prozent. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,53 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,13 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 996.872 Aktien.

Bei 15,15 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 24,59 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 14,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,41 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 866,20 Mio. EUR im Vergleich zu 880,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,218 EUR je Aktie belaufen.

