K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 12,71 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 12,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 12,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 555.824 K+S-Aktien.

Bei 14,66 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,34 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 9,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 21,54 Prozent wieder erreichen.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,081 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 13.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 925,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte K+S am 13.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,148 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

