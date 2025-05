K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich K+S

Die Aktie von K+S zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,26 EUR.

Die K+S-Aktie bewegte sich um 11:44 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 16,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 16,45 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,22 EUR nach. Bei 16,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 96.661 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2025 bei 16,45 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 63,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,130 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,49 EUR für die K+S-Aktie.

Am 13.05.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 964,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. K+S dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,401 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

