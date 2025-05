K+S Aktie News: K+S kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 16,27 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,27 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 16,28 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 16,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.204 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 16,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,130 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,49 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 964,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,401 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

K+S-Aktie dennoch etwas leichter: Warburg Research hebt Ziel für K+S auf 15,20 Euro - 'Hold'

Hot Stocks heute: Bitcoin vor neuem Hoch - Aktien: Take-Two, K+S und Ørsted in der Besprechung