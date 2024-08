K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

K+S im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 11,25 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,25 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,32 EUR. Bisher wurden heute 151.710 K+S-Aktien gehandelt.

Bei 18,07 EUR markierte der Titel am 07.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,19 EUR am 15.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 0,49 Prozent sinken.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 14,46 EUR angegeben.

Am 13.05.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 988,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,293 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

