K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 10,61 EUR.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 10,61 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,51 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,79 EUR. Zuletzt wechselten 148.215 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,19 EUR. 62,09 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,98 EUR aus.

Am 14.08.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,247 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

