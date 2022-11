K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag tiefer

Um 04:22 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 21,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,72 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,12 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 555.300 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. 39,86 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.11.2021 auf bis zu 14,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 52,54 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 EUR aus.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.470,00 EUR im Vergleich zu 664,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte K+S am 15.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 16.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 7,76 EUR je Aktie aus.

