K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Minus

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 16.06.2022 16:22:00 Uhr um 2,8 Prozent auf 24,14 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 562.043 K+S-Aktien.

Am 19.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 33,77 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,92 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 121,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 25,61 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.212,30 EUR umgesetzt, gegenüber 733,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,12 EUR je K+S-Aktie belaufen.

