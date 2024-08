K+S Aktie News: K+S am Mittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich K+S

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 11,33 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,33 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,46 EUR zu. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,33 EUR ein. Bei 11,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 84.769 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 07.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 37,30 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,19 EUR ab. Mit Abgaben von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,104 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 873,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 13.11.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,293 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

