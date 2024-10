K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 10,70 EUR zu.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 10,70 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 10,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.702 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,05 EUR markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,37 Prozent. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 7,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Am 13.11.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,233 EUR fest.

