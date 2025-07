K+S Aktie News: Anleger greifen bei K+S am Montagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 16,01 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 16,01 EUR. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 16,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 194.190 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,62 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,71 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,89 EUR aus.

Am 13.05.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,36 Prozent auf 964,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 988,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,461 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

