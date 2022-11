K+S Aktie News: K+S verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 20,60 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 20,51 EUR. Bei 20,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.646 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 14,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je K+S-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 10.11.2022. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 1.470,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 664,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S verdoppelt Umsatz dank hoher Düngerpreise - Hohe Erwartungen aber nicht erfüllt

Nutrien-Aktie fällt zweistellig: K+S-Mitbewerber Nutrien passt Gewinnziel nach unten an

K+S-Aktie legt zu: Verbundwerk Werra soll Neuausrichtung erhalten - BUND kritisiert Ankündigungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S