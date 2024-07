K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 11,92 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 11,92 EUR. Bei 12,05 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,80 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 314.377 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 18,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 54,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2024 bei 11,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,81 EUR.

K+S veröffentlichte am 13.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als K+S mit 1,38 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 988,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,313 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

