K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 13,49 EUR zu.

Das Papier von K+S legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 13,49 EUR. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,96 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 388.875 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR am 11.09.2024. Mit einem Kursverlust von 26,08 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 11,67 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR im Vergleich zu 974,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,093 EUR je Aktie aus.

