K+S Aktie News: K+S gibt am Montagnachmittag nach

So bewegt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 11,03 EUR nach.

Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 11,03 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,89 EUR nach. Bei 11,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 500.723 Stück gehandelt.

Bei 18,07 EUR markierte der Titel am 07.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,89 EUR am 19.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 1,22 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,17 EUR.

K+S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,275 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

