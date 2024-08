K+S Aktie News: K+S am Montagvormittag leichter

Kurs der K+S

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,17 EUR ab.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 11,17 EUR nach. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,15 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.983 K+S-Aktien.

Bei 18,07 EUR erreichte der Titel am 07.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 61,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2024 bei 11,15 EUR. Mit Abgaben von 0,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 873,80 Mio. EUR – ein Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,281 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

