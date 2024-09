K+S Aktie News: K+S am Donnerstagnachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,20 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 11,20 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,29 EUR. Bei 11,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 372.339 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 18,06 EUR. 61,28 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,92 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent auf 873,80 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 825,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,268 EUR je Aktie.

