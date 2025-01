K+S Aktie News: K+S am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von K+S. Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,44 EUR.

Mit einem Wert von 11,44 EUR bewegte sich die K+S-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,45 EUR zu. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,44 EUR ab. Bei 11,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.787 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 15,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 10,41 EUR.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 866,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 880,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte K+S die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,217 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet