K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 10,60 EUR abwärts.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 10,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 10,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,96 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.654 Stück gehandelt.

Bei 18,07 EUR erreichte der Titel am 07.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 10,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,17 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 873,80 Mio. EUR im Vergleich zu 825,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je K+S-Aktie.

