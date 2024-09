K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag im Minusbereich

K+S im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,18 EUR.

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,18 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 237.683 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,78 EUR an. 59,03 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,81 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,32 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,268 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mit Abgaben