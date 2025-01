K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 11,66 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 11,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,79 EUR. Bei 11,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 328.695 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 15,15 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 29,93 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 14,48 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 10,23 EUR angegeben.

Am 18.11.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 866,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 880,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte K+S am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 12.03.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,217 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

