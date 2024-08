K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,74 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 10,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 10,72 EUR. Bei 10,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.116 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 18,07 EUR. 68,25 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 10,43 EUR. Mit Abgaben von 2,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,113 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte K+S ebenfalls -0,24 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,281 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

