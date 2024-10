K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 10,98 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 10,98 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 10,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,03 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223.838 Stück gehandelt.

Am 28.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Mit Abgaben von 9,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,94 EUR.

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 873,80 Mio. EUR im Vergleich zu 825,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die K+S-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,233 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

