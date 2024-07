K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag verlustreich

So entwickelt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 11,68 EUR nach.

Um 09:00 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 11,68 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 11,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 910 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,20 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2024 Kursverluste bis auf 11,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,221 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,81 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,38 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 988,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von K+S wird am 14.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,315 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verloren

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu