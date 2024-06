K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Die K+S-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 12,51 EUR abwärts. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 12,50 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 139.031 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2024 (12,14 EUR). Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,207 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,91 EUR.

K+S gewährte am 14.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,38 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 974,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 1,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,347 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

