K+S Aktie News: K+S gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 11,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 11,14 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,06 EUR. Zuletzt wechselten 111.739 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,46 EUR an. 47,71 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit Abgaben von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,94 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 873,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. K+S dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2024 0,220 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

