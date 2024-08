K+S Aktie News: K+S zieht am Nachmittag an

K+S im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,72 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,72 EUR zu. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,72 EUR zu. Bei 10,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 105.265 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,07 EUR an. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 40,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 2,66 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 14.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 873,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte K+S 825,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,486 EUR je Aktie.

