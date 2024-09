K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich K+S

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,09 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.885 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 58,01 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 11,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,114 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,32 EUR für die K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.08.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 873,80 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte K+S die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,268 EUR je Aktie aus.

