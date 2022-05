K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die K+S-Aktie wies um 27.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 26,14 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,71 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.539 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 28,29 Prozent niedriger. Am 28.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 143,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,61 EUR je K+S-Aktie an.

Am 11.05.2022 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 1.212,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 733,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.08.2023 dürfte K+S die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,83 EUR je K+S-Aktie.

