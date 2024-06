K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 12,64 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 12,64 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 12,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.830 K+S-Aktien.

Am 21.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,14 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,92 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,207 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,91 EUR aus.

Am 14.03.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,29 Prozent auf 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Die K+S-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,347 EUR je Aktie aus.

